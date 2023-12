Lichten grootste kerstboom van het land voor 25e keer ontstoken

De lichten in de grootste kerstboom van het land gaan zaterdag voor de 25e keer aan. De grote zendmast in IJsselstein, ook wel de Gerbrandytoren, is weer omgebouwd tot kerstboom. Eind november zijn de 120 energiezuinige ledlampen in de toren, aan de snelweg A2, gehesen. Het toplicht is op 360 meter hoogte geïnstalleerd.

Bij helder weer zijn de lichten tot in de wijde omgeving te zien, tot wel 50 kilometer ver, en zelfs vanaf de Brienenoordbrug in Rotterdam. De ontsteking wordt zaterdagavond gevierd met veel muziek (van onder anderen Berget Lewis en Trijntje Oosterhuis) en een winterfeest. De ‘boom’ is tot zaterdag 6 januari verlicht.

De grootste kerstboom brandde 31 jaar geleden, in december 1992, voor het eerst. Om technische of financiële redenen moesten een aantal jaren worden overslagen. Zo was er in 2017 een blikseminslag waardoor het hele systeem plat kwam te liggen.