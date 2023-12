Nederland wil internationaal samenwerken tegen fossiele subsidies

Na wekenlange blokkades van klimaatactivisten van Extinction Rebellion op de snelweg wil Nederland nu internationaal samenwerken om fossiele subsidies af te bouwen. Dat is omdat een aanzienlijk deel van de voordelen die zijn afgesproken met de fossiele industrie vastzit in internationale afspraken, legt demissionair klimaatminister Rob Jetten uit.

Heel veel animo is er nog niet: dertien landen hebben zich tot nu toe aangesloten bij de coalitie die Nederland vormt op de klimaattop in Dubai. “Een diverse groep landen”, zegt Jetten erover. Hij is er daarom erg tevreden over. Onder meer België, Frankrijk, Canada, Costa Rica en Antigua en Barbuda sluiten aan. Vooral wil Jetten met de landen “de dialoog” aangaan en daarbij ook strategieën delen voor de afbouw van fossiele voordelen.

Jetten noemt het goed nieuws dat de coalitie dit jaar gelanceerd is op de klimaattop in Dubai. Voortaan moet elk jaar dan gesproken worden over dit onderwerp, vindt hij. Bovendien zet dit “druk” achter landen die nog niet getekend hebben om zich aan te sluiten. Zo was buurland Duitsland volgens hem nog in overleg of het wil meedoen.

In Glasgow hebben landen al afgesproken dat ze “inefficiënte fossiele subsidies” zouden uitfaseren, om de opwarming van de aarde verder te beperken. Deze uitfasering zou verder moeten gaan, is het plan van Jetten. Het zou kunnen dat dit jaar op COP28 meer stappen worden genomen op dit onderwerp. Zo is er de mogelijkheid dat landen afspreken alle fossiele subsidies af te bouwen, tenzij de subsidies gericht zijn om energiearmoede tegen te gaan.

Dat energiearmoede belangrijk is om mee te nemen, hoorde Jetten ook veel terug van andere landen. “We willen ook beginnen met het afbouwen van fossiele subsidies op de plekken waar het echt tot grote vervuiling leidt”, zegt hij.