SP-Kamerleden: Marijnissen voelde te weinig draagvlak in bestuur

Lilian Marijnissen heeft tijdens de laatste vergadering van het SP-partijbestuur “te weinig draagvlak geproefd” om door te gaan als partijleider, zegt SP-Kamerlid Bart van Kent. Hij was vrijdagavond bij die vergadering aanwezig, waarbij volgens Van Kent bestuursleden hun twijfels uitten over het functioneren van Marijnissen. Wat Van Kent betreft, had Marijnissen niet op hoeven te stappen. “Maar ik begrijp dat ze met te weinig draagvlak niet verder kan.”

SP-Kamerlid Michiel van Nispen onderschrijft dit. Met het vertrek van Marijnissen telt de SP-Kamerfractie tijdelijk vier Kamerleden.

Marijnissen is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar op de uitspraken van Van Kent. In haar brief op X, waarin ze haar vertrek zaterdagmiddag bekendmaakte, schrijft Marijnissen dat ze merkt “dat er in de partij behoefte is aan een nieuw gezicht” nu de “afgelopen verkiezingen voor de SP niet het resultaat hebben gehad waar wij op gehoopt hadden en wat Nederland zo hard nodig heeft.”

Van Nispen was niet bij de bestuursvergadering aanwezig, maar het zaterdag aangekondigde vertrek door Marijnissen “voelde ik de afgelopen dagen aankomen”. Hij kent de geluiden vanuit de partij dat Marijnissen niet meer het volle vertrouwen als partijleider had. “Het partijleiderschap is een loodzware functie. Dat kun je alleen doen met de volle steun vanuit je eigen partij.” Van Nispen snapt het dat Marijnissen heeft besloten te stoppen als “een deel van de partij aan je twijfelt”.

Van Kent noemt het vertrek van Marijnissen “een groot verlies voor de SP en voor de politiek”. Ook Van Nispen vindt het vertrek onnodig en noemt dat “droevig”.

Partijvoorzitter Jannie Visscher wil niets zeggen over de “interne vergadering” van het partijbestuur van vrijdagavond. “Op basis van haar eigen waarneming heeft Lilian het besluit genomen te stoppen.” Volgens Visscher was het een “doodnormale vergadering”.

Wel is volgens Visscher gesproken over de vraag hoe het toch kan dat de partijpunten van de SP aanslaan, en ook door andere partijen worden overgenomen zoals bestaanszekerheid en zorg, maar dat kiezers uiteindelijk niet op de SP stemmen.