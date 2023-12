De Hoop Scheffer: Rutte maakt hele goede kans als topman NAVO

Voormalig NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer schat de kansen voor premier Mark Rutte hoog in om de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO te worden, zei De Hoop Scheffer in het tv-programma Buitenhof. “Ik denk dat onze demissionair premier een hele goede kans maakt.”

De Hoop Scheffer was vorige week in Brussel. “Daar wordt met name over zijn kandidatuur gepraat.” Maar, zo tekent de oud-NAVO-topman daar meteen bij aan: alle NAVO-lidstaten moeten zijn kandidatuur steunen. Volgens De Hoop Scheffer proberen landen er nogal eens “een slaatje uit te slaan” door als wederdienst voor de steun aan een kandidaat, een belangrijke benoeming te eisen voor een eigen landgenoot binnen de NAVO. “Op het moment dat je dat toelaat, zijn er weer vijf andere landen die ook wat willen.”

“Niets is zeker tot dat er consensus is en de hamer is gevallen”, benadrukt De Hoop Scheffer.

De NAVO zoekt al lang een opvolger voor de Noor Jens Stoltenberg. Rutte zei eind oktober beschikbaar te zijn als secretaris-generaal van de NAVO. Eind november werd duidelijk dat NAVO-landen Rutte op dit moment zien als de enige serieuze kandidaat om secretaris-generaal van het bondgenootschap te worden.