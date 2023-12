Dode en zwaargewonde bij auto te water in Delft

Door een ongeluk met een auto aan de Oostpoortweg in Delft, is een man overleden en een andere man zwaargewond geraakt. De auto waarin zij zaten is door onbekende oorzaak in het water terechtgekomen.

De melding van het ongeluk kwam even voor 05.00 uur binnen. Een van de twee mannen, een passagier, was al op eigen kracht uit het voertuig gekomen. De bestuurder is door duikers van de brandweer uit de auto gehaald. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

De identiteit van de twee is nog niet bekend. Omdat het er even op leek dat er mogelijk nog meer mensen in het voertuig zaten, is een groot gebied doorzocht. Er zijn geen andere personen gevonden.