Bij een schietpartij in een appartementencomplex aan de Asstraat in Den Haag is zaterdagavond iemand gewond geraakt, meldt de politie. Die gewonde is met spoed vervoerd naar het ziekenhuis.

Na de schietpartij heeft de politie drie mogelijke verdachten aangehouden. Die werden ingerekend op het Zonneoord in Den Haag. Over de identiteit van het slachtoffer en de drie mogelijke daders zegt de politie niets.