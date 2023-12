Honderden in Den Haag eisen staakt-het-vuren Israël en Gaza

Honderden mensen voeren zondag actie in Den Haag tegen “de onhoudbare situatie in Palestina en de genocide op de Palestijnse bevolking”. Ze eisen onder meer een onmiddellijk staakt-het-vuren en directe toegang voor humanitaire hulp waar die nodig is.

De actie startte tegenover het centraal station, daar staat een podium voor sprekers. Een van hen was Denk-fractievoorzitter Stephan van Baarle. Hij noemde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in zijn toespraak een “kindermoordenaar”. Ook hield hij de Nederlandse overheid medeverantwoordelijk voor oorlogsmisdaden die daarvoor vervolgd moet worden. “Wegkijken is geen optie meer”, zei Van Baarle.

Na de toespraken lopen de demonstranten een mars door de stad. De demonstranten dragen Palestijnse vlaggen en hebben borden mee met teksten als ‘Palestine will be free’ en ‘Ceasefire now’. Ook worden leuzen geroepen waarin Israël een terreurstaat wordt genoemd en wordt ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ geroepen.

Bij de demonstratie worden ook kinderschoenen ingezameld. De schoenen zullen gebruikt worden voor een herdenkingsmonument om het aantal kinderen dat is omgekomen bij de bombardementen tastbaar te maken.

Vanaf 15.00 uur is ook een sit-in aangekondigd bij het Vredespaleis. Hiermee wil een groep die zich het Staakt-Het-Vuren Collectief noemt aandacht vragen voor de situatie in Gaza.