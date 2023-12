De politie heeft zaterdagavond in een appartement aan de Hertewissel in Oss een overleden man (23) aangetroffen. Agenten reageerden even na 22.00 uur op een melding dat er geschoten zou zijn in het pand. Twee vrouwen van 31 en 36 jaar uit de Brabantse plaats zijn opgepakt.

De politie houdt alle scenario’s wat betreft de dood van de man nog open. De mogelijke betrokkenheid van de vrouwen wordt onderzocht.