Man dood na schietincident in flat in Oss

In een appartement aan de Hertewissel in Oss is zaterdagavond een man dood gevonden, nadat er was geschoten. Dat meldt de politie. De toedracht wordt nog onderzocht, vooralsnog zijn geen verdachten gearresteerd.

Over de identiteit van het slachtoffer wil de politie van Oost-Brabant voorlopig niets kwijt. De politie werd rond 22.00 uur gealarmeerd over schoten, zegt een woordvoerder. Op dit moment wordt rekening gehouden met meerdere scenario’s. Specialisten van de forensische opsporing doen onderzoek in de woning.