Nederlandse: gesprek met familie in Gaza voelde als afscheid

Grote zorgen zijn er bij Esther van der Most, directeur van de stichting Plant een Olijfboom, nu de situatie in Gaza met de dag verslechtert. De stichting plant bomen in de Palestijnse gebieden en “werkt voor rechtvaardige vrede met gelijkwaardigheid voor alle burgers, inclusief recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen”, aldus de website. De schoonfamilie van Van der Most komt uit Gaza en een deel van hen is nog in het noorden. Vrijdag heeft ze familieleden, onder wie haar zwager in Gaza-Stad, gesproken die vertelden wat ze meemaken. Het telefoongesprek voelde voor haar als afscheid nemen, zegt ze.

“Mijn zwager vertelde dat de IsraĆ«lische tanks in zijn straat reden”, vertelt Van der Most. Haar zwager zei ook dat hij veel vrouwen op straat zag die huilden omdat hun mannen werden meegenomen door het leger. Het waren mensen die gevlucht waren naar een school, zegt Van der Most. “Hij zei dat IsraĆ«lische militairen de mannen dwongen hun kleding uit te doen. Ze zaten in hun onderbroek met hun handen vastgebonden. Een deel is meegenomen, een ander deel is gedood en een aantal mannen werd niet meegenomen.” Volgens haar zwager werden ze achtergelaten zodat ze andere Palestijnen zouden vertellen wat er is gebeurd, in de hoop dat meer mensen zouden vluchten. “Aan een van hen heeft mijn zwager een jas gegeven.”

Van der Most beschrijft ook hoe de zoektocht naar voedsel, dat steeds schaarser wordt, volgens haar familie gevaarlijk is. “Elke keer dat ze naar buiten gaan, lopen ze het risico dat ze sluipschutters of tanks tegenkomen.”

Het gesprek met haar zwager was volgens de directeur van Plant een Olijfboom emotioneel. “Ik vertelde hem dat we veel van hem houden. Hij vroeg of ik mijn dochter kusjes wilde geven en haar wilde vertellen hoe graag hij haar had willen knuffelen. Het voelde als een soort van afscheid.”

Na het gesprek met haar familie besloot Van der Most op het Instagramaccount van haar stichting haar verhaal te doen. Ook zamelt ze kinderschoenen in voor een herdenkingsactie, om het aantal kinderen dat is omgekomen bij de bombardementen tastbaar te maken. Ze roept mensen die op zondag naar de pro-Palestijnse demonstratie in Den Haag gaan om kinderschoenen mee te nemen.