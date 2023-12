PVV-Kamerlid Martin Bosma wil ook Kamervoorzitter worden

PVV-Kamerlid Martin Bosma doet (opnieuw) een gooi naar het voorzitterschap van de Tweede Kamer. PVV-leider Geert Wilders meldt op X dat Bosma een brief naar de Kamer heeft gestuurd waarin het Kamerlid zijn kandidatuur motiveert. Eerder al meldde Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA zich als kandidaat. De Tweede Kamer kiest donderdag een nieuwe voorzitter.

In zijn brief, die via de griffie naar alle Kamerleden is gestuurd, schrijft Bosma dat de Kamer in deze turbulente politieke tijden een voorzitter nodig heeft die de hamer “met vaste hand” hanteert. Daarom kandideert hij zich.

“Nog nooit is politiek Den Haag zo flu├»de geweest met grote onzekerheden. Het overzichtelijke traditionele beeld met drie of vier stabiele partijen die voortkwamen uit de verzuiling behoort tot het verleden. Fracties komen en gaan. Welk kabinet straks op het bordes staat is onzeker. Sommigen opteren zelfs voor een minderheidskabinet of een zakenkabinet, waarbij het zwaartepunt nog meer bij de Kamer terechtkomt”, schrijft Bosma.

Wilders ondersteunt de kandidatuur van Bosma. “De TK verdient een kundig, erudiet en gezaghebbend persoon als Martin als Voorzitter. Ik hoop van harte dat hij onze Kamervz wordt!”, schrijft de PVV-leider op X.

De naam van Bosma werd in de wandelgangen al genoemd, evenals die van Roelien Kamminga (VVD).

Bosma wilde al eerder Kamervoorzitter worden, maar moest het toen afleggen tegen Vera Bergkamp (D66).

Het PVV-Kamerlid zit al regelmatig plenaire Kamervergaderingen voor, waar over het algemeen waardering voor is. Hij houdt strak de hand aan de tijd en aan interrupties van Kamerleden, en doet dat veelal op een ontspannen en humorvolle manier.