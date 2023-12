Dierenpensions weer vol met feestdagen, ook druk buiten piekmaanden

De meeste dierenpensions zijn rond de feestdagen volgeboekt. Dat is wel vaker zo in deze tijd van het jaar, maar een woordvoerder van brancheorganisatie Dibevo ziet dat het er ook buiten de piekmaanden steeds drukker is.

Rond de feestdagen brengen veel baasjes hun huisdier naar dierenpensions, omdat ze op vakantie gaan of omdat hun dieren bang zijn voor het harde geluid van vuurwerk. De woordvoerder zegt dat de meeste pensions tijdens de feestdagen nu al volgeboekt zijn, maar in de dagen ervoor is er mogelijk iets meer ruimte. “Als mensen goed zoeken, is er hier en daar nog wel een plekje te vinden”, aldus de zegsman.

Normaal hebben dierenpensions het vooral druk in de zomer, als veel mensen op vakantie zijn, en in december, maar de woordvoerder ziet dat het ook buiten deze piekmaanden steeds vaker druk is. Volgens hem komt dat omdat meer mensen een huisdier hebben sinds corona. Daardoor zijn er ook meer mensen die hun huisdier naar een pension brengen als ze niet thuis zijn.

Ook heeft de woordvoerder het idee dat er meer aandacht is voor dierenwelzijn, helemaal tijdens de feestdagen. Er zijn daardoor meer mensen die op het idee komen om hun huisdier naar een dierenpension te brengen met oud en nieuw.

Wie zijn of haar huisdier nog kwijt wil met de feestdagen, zal nu dus rekening moeten houden met het feit dat pensions vol zitten. “Wij zeggen altijd: boek eerst je dierenpension voordat je op vakantie gaat”, zegt de woordvoerder. Op de website huisdierenspecialist.nl kunnen baasjes in de Dierenpensionwijzer zien waar ze met hun huisdier nog terechtkunnen.

De Dierenbescherming laat weten dat voor veel gezelschapsdieren de periode voor oud en nieuw, waarin vaak ook al veel vuurwerk wordt afgestoken, nog vervelender kan zijn dan de jaarwisseling zelf. “Een avond met de jaarwisseling zou, als het echt moet, nog wel te overleven zijn met de juiste voorbereiding”, zegt een woordvoerder. Zo adviseert de Dierenbescherming onder meer om dieren te laten wennen aan de geluiden met cd’s of apps, en om ze af te leiden door de gordijnen te sluiten of de televisie of radio aan te zetten.