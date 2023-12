Door een schietpartij in Arnhem is in de nacht van zondag op maandag een man omgekomen. Het schietincident was rond 00.15 uur op de kruising van de Amerstraat met de Scheldestraat in de wijk Presikhaaf-West, meldt de politie. Het slachtoffer raakte daarbij gewond en is later aan zijn verwondingen overleden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.