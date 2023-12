Gemeente gaat in beroep tegen vonnis asielopvang Uden

De gemeente Maashorst gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter, die afgelopen vrijdag bepaalde dat de opvang van driehonderd asielzoekers in een hotel van Van der Valk in het Brabantse Uden voorlopig niet doorgaat.

Het gemeentebestuur laat in een persbericht weten in beroep te gaan “via de weg van een zogenaamd turbo-spoedappèl”, oftewel een zaak die om het spoedeisende karakter met hoogste spoed behandeld wordt. Verder doet de gemeente geen uitspraken over de zaak zolang deze loopt. Het is nog niet bekend wanneer de zaak dient.

Eerder zei de gemeente het te betreuren dat de opening van de asielopvang moest worden uitgesteld. “De druk om asielzoekers humaan op te vangen, is alleen maar toegenomen. Met het uitstel van de opening zoals nu het gevolg lijkt, wordt die druk nog groter”, aldus Maashorst, waar Uden onder valt.

De nieuwe bewoners zouden deze maandag hun intrek nemen in het hotel en er tot uiterlijk 1 oktober 2026 verblijven. Een groep van 32 omwonenden in het Brabantse Uden sleepte het COA en de gemeente echter voor de rechter. Ze waren het niet eens met de wijze waarop de groep asielzoekers in hun ogen in het hotel wordt “gedumpt”.

Ze wezen erop dat de gemeente eerst een beslissing moet nemen over het bestemmingsplan, dat gewijzigd moet worden. De gemeente verwacht zo’n besluit pas half januari. Zolang er geen besluit ligt, kunnen omwonenden geen bezwaar maken en daarom vinden ze de handelwijze van de gemeente onrechtmatig.

De rechtbank oordeelde dat de gemeente eerst een besluit moet nemen over de vergunningaanvraag van het COA. Daarna kunnen omwonenden hiertegen bezwaar maken, aldus de rechtbank.