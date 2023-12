Limburg wil inwoners met laag inkomen gratis laten reizen

De provincie Limburg wil mensen met een minimuminkomen gratis laten reizen met het openbaar vervoer tijdens de daluren. De provincie werkt aan een voorstel om de Meedoen Pas, een ov-product van de regionale vervoersmaatschappij Arriva, beschikbaar te stellen aan minima. Een woordvoerster van gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (openbaar vervoer) bevestigt een bericht hierover van De Limburger.

“Over de kosten en voorwaarden van de Meedoen Pas zijn we nog in gesprek met Arriva en de Limburgse gemeenten. We streven naar invoering van deze pas in 2024. Een besluit hierover is aan Provinciale Staten van Limburg”, aldus de woordvoerster.

Arriva verzorgt het bus- en treinvervoer in de zuidelijke provincie. De maatschappij biedt de Meedoen Pas aan: een persoonlijke ov-chipkaart die gemeenten kunnen verstrekken aan onder meer statushouders, minima en re-integranten om gebruik van het openbaar vervoer “eenvoudiger en laagdrempeliger” te maken. Doel is ook om gebruikers zo maatschappelijk perspectief te bieden.

Limburg wil een deel van de zogeheten Bikker-gelden hiervoor beschikbaar stellen. Het demissionaire kabinet besloot dit najaar na een motie van Tweede Kamerlid Mirjam Bikker (ChristenUnie) om 300 miljoen euro uit te trekken voor het regionale ov. Dat geld is bedoeld om prijsstijgingen van de kaartjes te voorkomen en ook om investeringen te doen. Limburg kreeg bijna 14 miljoen euro, waarvan de helft om een tariefstijging van bijna 12 procent voor de reizigers ongedaan te maken. De andere helft kan geïnvesteerd worden.

“De ‘spelregels’ voor de motie-Bikker stelt het Rijk nog op, maar in afwachting daarvan legt de provincie Limburg wel al haar prioriteit bij de Meedoen Pas”, aldus de woordvoerster van Kuntzelaers. “Ten aanzien van de extra ruimte gaan we tevens in gesprek met zowel Arriva als Provinciale Staten om met inhoudelijke voorstellen te komen, met als doel een verbetering van de bereikbaarheid in Limburg.”

Het is niet bekend hoeveel Limburgers in aanmerking komen voor de pas en hoeveel dit plan voor de provincie gaat kosten.