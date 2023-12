Maastunnel in januari paar weken dicht in zuidelijke richting

Weggebruikers kunnen in de eerste weken van januari niet van noord naar zuid door de Rotterdamse Maastunnel rijden. De weg gaat dicht voor regulier onderhoud en vervanging van de vluchtdeuren in de tunnel.

De Maastunnel, een rijksmonument dat in 1942 in gebruik is genomen, is voor autoverkeer van 2 januari om 22.00 uur tot vrijdag 19 januari 06.00 uur afgesloten. De tunnel is ook enkele keren ’s nachts dicht in de richting van zuid naar noord. Dat is in de nachten van 2 op 3 januari, en van 18 op 19 januari, beide keren tussen 00.30 tot 06.00 uur.

De omleiding loopt via de Erasmusbrug. Uit eerdere afsluitingen van de Maastunnel is gebleken dat het flink druk kan zijn op de omleidingsroute. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik blijven maken van de tunnel.

Dagelijks gebruiken gemiddeld ruim 75.000 motorvoertuigen, 7000 fietsers en bromfietsers en 150 voetgangers de Maastunnel, aldus de gemeente Rotterdam.