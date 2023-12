Nederlandse songfestivalinzending wordt bekend

De AVROTROS maakt maandag bekend wie er volgend jaar namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaat. De selectiecommissie had dit jaar meer dan zeshonderd nummers om uit te kiezen, een record.

De commissie bestaat dit jaar uit voorzitter Twan van de Nieuwenhuijzen, Carolien Borgers, Hila Noorzai, Cornald Maas, Sander Lantinga, Jacqueline Govaert en Jaap Reesema.

Nieuw dit keer is dat de vijf laatste kanshebbers hun inzending live hebben gezongen voor de commissie. Die stap werd gezet na de deelname van Mia Nicolai en Dion Cooper, die nog niet samen op het podium hadden gestaan en bij de eerste optredens vals klonken. Het duo is het niet gelukt om met Burning Daylight, dat uiteindelijk na alle ophef onder leiding van medeschrijver en coach Duncan Laurence in toonhoogte werd aangepast, een finaleplaats te bemachtigen.

Er wordt al weken flink gespeculeerd over wie Mia en Dion gaat opvolgen. Meerdere artiesten, onder wie Numidia en Joost Klein, hebben laten weten dat ze een nummer hebben ingestuurd.

Het Eurovisie Songfestival is van 7 tot en met 11 mei in het Zweedse Malmö.