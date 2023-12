NS-baas Koolmees zegt sorry na roken op rookvrij stationsplein

President-directeur Wouter Koolmees van de Nederlandse Spoorwegen (NS) biedt zijn excuses aan voor roken op een plek waar dat niet mag. De NS-baas werd zondagmiddag door een persfotograaf vastgelegd met een sigaret in zijn hand bij de ingang van station Amersfoort Centraal. Roken is daar sinds november vorig jaar verboden.

“Deze foto van mij helpt natuurlijk niet bij het rookvrij maken van het stationsplein in Amersfoort”, zegt Koolmees in een reactie. “Vreselijk stom van me, dat had ik daar niet mogen doen. Mijn excuses. Stoppen met roken staat bovenaan mijn lijst met goede voornemens en dit is een extra reden om daar werk van te maken.”