Opnieuw honderden bijeen voor viering Chanoeka in Amsterdam

In Amsterdam zijn een paar honderd mensen bij elkaar gekomen voor de viering van het joodse feest Chanoeka. Vorige week kwamen er ook al honderden mensen af op de aftrap van het lichtjesfeest op de Dam. Maandagavond was de viering van de vijfde dag van het feest op de Zuidas, op het George Gershwinplein, met onder meer lichtjes en livemuziek.

Net als vorige week donderdag op de Dam was ook demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz bij de viering. Ze verwees in een toespraak opnieuw naar de aanslagen van 7 oktober, de daaropvolgende oorlog tussen Israël en Hamas en het oplaaiend antisemitisme als gevolg daarvan.

“Het is nooit echt weggeweest. Joden voelen zich opgejaagd, onveilig en onvrij. Het raakt ons allemaal als jullie verwensingen en bedreigingen naar jullie hoofd geslingerd krijgen, online en op straat.” Yeşilgöz wilde de aanwezigen “een hart onder de riem te steken. Want dit is een donkere tijd, waarin een feestelijke avond als deze welkom is, om de moed erin te houden.” Na haar toespraak was er een gebed.

Ook voormalig vicepremier en oud-wethouder van Amsterdam Lodewijk Asscher was aanwezig. “Een klein vlammetje kan symbool zijn van een mooi nieuw begin”, zo zei hij over het licht van Chanoeka. “Pas als ieder mens in onze samenleving vrij en zichzelf kan zijn, dan is er pas echt vrede, dan brandt het licht langer dan acht dagen.” Ook riep hij op om niet weg te kijken, “maar elkaar recht aan te kijken”.

Stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Zuid, Bart Vink, zei blij te zijn met de viering omdat de Joodse gemeenschap een belangrijk deel van het stadsdeel is. “Belangrijk dat dat zichtbaar is”, zo zei Vink, die ook noemde dat het gevoel van veiligheid van Joodse Amsterdammers niet hetzelfde is als voor 7 oktober.

De bijeenkomst was georganiseerd door de Joodse organisatie Maccabi Nederland en landelijk studentenrabbijn Yanki Jacobs. Tijdens Chanoeka, ook wel het feest van het licht genoemd, wordt de uiteindelijke herinwijding van de tempel gevierd en dat het licht het heeft gewonnen van de duisternis. Traditiegetrouw wordt acht dagen achterelkaar een kaars aangestoken in een speciale negenarmige kandelaar, de chanoekia. Chanoeka duurt tot en met vrijdag.