Overijsselse oppositie wil mening inwoners over kernenergie weten

Enkele oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Overijssel willen weten hoe de inwoners van de provincie denken over kernenergie. JA21, PVV en Forum voor Democratie dienen daar woensdag tijdens de Statenvergadering een motie voor in. Ze stellen voor om tijdens de jaarlijkse inwonersonderzoeken ook te vragen wat de mening is over kleinschalige opwekking van kernenergie in Overijssel.

De coalitiepartijen BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP hebben in hun coalitieakkoord een hoofdstuk aan energie gewijd, maar daarin staat niets over kernenergie. Overijssel moet volgens de vijf partijen vooral inzetten op zonne- en windenergie, duurzaam gas en waterstof. Toch stemde de BBB, de grootste coalitiepartij met zeventien zetels, vorige maand voor een motie van JA21 en FVD waarin werd voorgesteld om een werkgroep in te stellen die onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid om kernenergie te produceren in Overijssel.

In het jaarlijkse inwonersonderzoek vraagt de provincie naar de mening van de deelnemers over onder meer het opwekken van energie via zonnevelden, windturbines en biomassa. De afgelopen jaren groeide het verzet tegen velden vol zonnepanelen, terwijl biomassa juist populairder werd. Het provinciebestuur heeft onlangs besloten om in principe geen zonneparken op landbouw- of natuurgrond toe te staan.

Volgens JA21, PVV en FVD is het van belang om de bevolking van Overijssel voortaan ook te vragen naar kernenergie. Woensdag moet blijken of daar een meerderheid voor is.