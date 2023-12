Politie zoekt mannen en vrouw voor fatale steekpartij Nijmegen

De politie is op zoek naar drie verdachten die te maken hebben met een dodelijke steekpartij in Nijmegen afgelopen zondagavond. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Bij de steekpartij overleed een 38-jarige man uit Arnhem. Een 61-jarige man uit Oosterbeek raakte gewond.

Aan de steekpartij ging een vechtpartij vooraf. Die ruzie, rond 19.15 uur op de Couwenbergstraat in de wijk Hatert, was tussen drie mannen die op straat liepen en een man en een vrouw in een auto. “Even na het ontstaan van de vechtpartij kwam er nog een man aan, die zich bij de man en de vrouw voegde. Er werden over en weer klappen uitgedeeld”, zo meldt de politie.

Het conflict verplaatste zich over straat en eindigde met het steekincident. Daarna vluchtten de twee mannen en vrouw in de auto richting de Blankenborgstraat. Het zou gaan om een kleine, donkere auto, vermoedelijk een Volkswagen.

De twee mannen die samen met het 38-jarige slachtoffer waren, de 61-jarige man die gewond raakte en een andere 34-jarige man, zijn aangehouden “omdat er over en weer mishandelingen zijn gepleegd”. Zij worden niet verdacht van het neersteken, aldus de politie.

De politie doet verder onderzoek naar de vecht- en steekpartij en vraagt getuigen zich te melden.