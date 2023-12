Rutte en Scholz herhalen belofte om Oekraïne te blijven steunen

Demissionair-premier Mark Rutte en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz herhalen de belofte om Oekraïne financieel en met wapenleveringen te blijven steunen. Dat zeiden de twee maandag tegen journalisten tijdens een ontmoeting in Berlijn. Ze praten in aanloop naar de Europese top eind deze week behalve over de oorlog in Oekraïne ook over de situatie in Israël en Gaza en de Europese begroting.

Oekraïne kan volgens Scholz “nu en ook in de toekomst” rekenen op hulp “tegen de Russische agressor”. Ook Rutte vindt het van “groot belang” dat het land kan “blijven rekenen op onze steun”.

De steun uit het Westen voor Oekraïne lijkt de afgelopen weken minder vanzelfsprekend. De oorlog tussen Israël en Hamas eist veel aandacht op van de internationale gemeenschap. Bovendien zijn politici in de Verenigde Staten niet eensgezind over hun steun voor Oekraïne. Een gecombineerd steunpakket van 106 miljard dollar (98,5 miljard euro) komt vooralsnog niet door het Congres. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is maandag op bezoek in de Amerikaanse hoofdstad Washington, onder meer om te praten over de militaire steun.