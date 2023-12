Spoeddebat in Stadskanaal over noodopvang asielzoekers

De gemeenteraad van Stadskanaal houdt maandagavond een spoeddebat over de crisisopvang van asielzoekers in de gemeente. De raad wil in het debat andere gemeenten oproepen om mee te helpen het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Donderdag opende in Stadskanaal een tijdelijke nachtopvang voor mensen voor wie in Ter Apel geen plek is. De gemeenteraad wil dat nu ook andere gemeenten in Nederland hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een “humane opvang van asielzoekenden”, schrijft burgemeester Klaas Sloots in de aankondiging van de extra vergadering. Het spoeddebat, dat de steun heeft van alle raadspartijen in de Groningse gemeente, begint om 19.30 uur.

De afgelopen tijd sliepen veel asielzoekers in Ter Apel noodgedwongen op matrassen of stoelen in onder meer wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de GGD in Groningen concludeerden dat die ruimten onhygiƫnisch zijn en niet brandveilig. Het is de bedoeling dat ze niet meer worden gebruikt om de nacht door te brengen.

Asielzoekers die ’s avonds of ’s nachts nog bij het aanmeldcentrum in Ter Apel arriveren, worden sinds donderdag naar Stadskanaal gebracht, zei een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers eerder. Daar zijn verwarmde tenten neergezet die plek bieden aan tweehonderd mensen. In een studentencomplex in de stad Groningen zijn sinds vrijdag nog eens honderd opvangplekken beschikbaar.