Twaalf jaar cel voor dader doodschieten Siki Martina

Ruchelo C. (33) is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar voor het doodschieten van Siki Martina. C.’s kompaan Christopher L. (32), tegen wie zestien jaar cel was geëist als medepleger, werd vrijgesproken voor het medeplegen van de doodslag op Siki. Hij krijgt wel zes jaar cel voor poging tot doodslag en wapenbezit.

De rechtbank beschouwt C. als degene die het dodelijke schot heeft afgevuurd. De straf van twaalf jaar voor C. komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

De schietpartij gebeurde op 10 juli vorig jaar op een parkeerdek bij metrostation Coolhaven in Rotterdam-West. De 31-jarige dj en muziekproducer werd neergeschoten in een vuurgevecht bij een misgelopen wapendeal in het bijzijn van zijn neef Marvin M. De rechtbank ging grotendeels mee in de getuigenis van Siki’s neef. Marvin M. (35) kreeg 3,5 jaar cel voor poging tot doodslag omdat hij terugschoot op L. en C. Dat is beduidend lager dan de eis van zes jaar van het OM.

De verdachten verklaarden tegenstrijdig over wie het fatale schot loste. Het OM denkt dat er met drie vuurwapens over en weer is geschoten. Er zijn dertig kogelpatronen met verschillende kalibers teruggevonden. Het fatale schot kwam volgens onderzoekers van zeer dichtbij, minder dan een halve meter afstand.

Tegen L. was de hoogste celstraf geëist, omdat hij ook schuldig wordt geacht aan een poging tot doodslag op de neef van Martina. Volgens het OM wilden ze Siki en Marvin te beroven van 3200 euro, het aankoopbedrag voor een vuurwapen dat L. te koop aanbood. Het zou gaan om een ripdeal, die uitliep op een vuurgevecht.

Tijdens de rechtszaak ontstond grote commotie toen Marvin werd opgeroepen als getuige en L. in een wurggreep nam. De parketpolitie greep in en wist de rust te herstellen. Marvin werd geboeid afgevoerd.