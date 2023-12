VN-rapporteur adequate huisvesting in Nederland voor onderzoek

De Speciale VN-rapporteur voor het recht op adequate huisvesting is vanaf maandag voor langere tijd in ons land. De Amerikaan Balakrishnan Rajagopal zal onder meer asielzoekerscentra bezoeken. Hij gaat in ieder geval langs in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Maar waar precies en op welk moment en of hij ook naar het aanmeldcentrum in Ter Apel gaat, is onduidelijk. Een woordvoerster kon afgelopen weekeind daarover geen duidelijkheid geven.

Rajagopal zal hier onderzoeken of voor alle bevolkingsgroepen wel adequate huisvesting is. Daarbij kijkt de rapporteur ook naar onder meer de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen en naar dakloosheid.

Zijn rapport komt in maart volgend jaar.