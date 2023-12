Weer komen er meer asielzoekers binnen dan vorig jaar

Nederland blijft veel asielzoekers binnenkrijgen. De instroom was ook vorige week aanzienlijk hoger dan in dezelfde week vorig jaar.

Ongeveer 1200 mensen hebben vorige week asiel aangevraagd in Nederland. In dezelfde week vorig jaar registreerde Nederland zo’n negenhonderd asielzoekers. Voor de tiende week op rij ligt de instroom hoger dan in dezelfde week vorig jaar.

Volgens de wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben sinds begin oktober ongeveer 13.000 mensen asiel aangevraagd. In dezelfde weken vorig jaar ging het om 10.500 mensen. Het gaat om afgeronde cijfers, dus de werkelijke aantallen kunnen iets afwijken. Bij de asielinstroom gaat het niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Dit zijn mensen die naar Nederland mogen komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen.

Vorig jaar waren de maanden oktober en november ook druk, maar in december nam de instroom toen af en werd het iets rustiger. Nu gebeurt dat nog niet.

Sinds het begin van dit jaar waren er ruim 47.000 asielaanvragen, meer dan vorig jaar rond deze tijd. Nog een jaar eerder, in 2021, waren er in de eerste 49 weken van het jaar ongeveer 34.400 asielaanvragen.