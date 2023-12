Antiracismecoördinator: partijen kunnen niet shoppen in Grondwet

De politieke partijen kunnen in de formatie niet “zomaar shoppen” in de Grondwet, vindt antiracismecoördinator Rabin Baldewsingh. Verkenner Ronald Plasterk heeft maandag het advies gegeven om PVV, VVD, NSC en BBB te laten onderhandelen over “een gezamenlijke basislijn” over grondrechten en de democratische rechtsstaat. “Daar schrik ik een beetje van”, zegt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

“Die Grondwet, die is er. Die dien je ook gewoon te respecteren, punt uit”, zegt Baldewsingh bij de presentatie van zijn jaarlijkse rapportage. Het heeft volgens hem “een enorme uitstraling” naar “heel veel mensen in Nederland” dat dit een onderwerp van gesprek is. Hij doet de “pijnlijke constatering” dat onder meer moslims en mensen in de lhbti-gemeenschap zich hierdoor steeds vaker afvragen of ze wel mogen bestaan in Nederland.

Geert Wilders denkt na de winst van zijn partij PVV aan een coalitie met VVD, BBB en NSC. De laatstgenoemde partij van Pieter Omtzigt heeft hier veel twijfels bij omdat de PVV in haar partijprogramma plannen heeft die indruisen tegen de Grondwet, zoals een verbod op de Koran en moskeeën. Omtzigt wil duidelijker van Wilders horen wat hij bedoelt met zijn belofte om zulke standpunten “in de ijskast” te zetten.

Partijleider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA verbaasde zich maandag ook al over het advies om te praten over de Grondwet. “Wie had dat ooit voor mogelijk gehouden”, schreef hij op het sociale medium X.