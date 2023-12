Antiracismecoördinator: zorgen om moslimdiscriminatie na winst PVV

Antiracismecoördinator Rabin Baldewsingh ziet dat moslims meer te maken hebben met discriminatie en vreest voor een versterkend effect door de verkiezingswinst van de anti-islampartij PVV. Moslimdiscriminatie is de afgelopen decennia aangewakkerd in het politieke en maatschappelijke debat, schrijft hij in zijn jaarlijkse verslag. In een toelichting aan journalisten zegt Baldewsingh dat de partij van Geert Wilders daar ook aan heeft bijgedragen. De verkiezingswinst is volgens de coördinator geen goed nieuws voor de lhbti-gemeenschap.

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme noemt het een “publiek geheim” dat de maatschappelijke discussie over moslims “onder leiding van de PVV” is “aangewakkerd” en “in stand gehouden”. “Mag ik überhaupt bestaan in Nederland?”, is de vraag die hij veel hoort van onder anderen moslims na de winst van de PVV. Ook mensen in de lhbti-gemeenschap vrezen volgens hem voor de gevolgen van de verkiezingszege van de partij die ageert tegen de “woke-dictatuur”.

Baldewsingh bespeurt “institutioneel wantrouwen” richting “in het bijzonder Nederlandse moslims”. Hij waarschuwt voor “stigmatiserende en uitsluitende effecten” van wet- en regelgeving en politieke plannen. Dan heeft hij het bijvoorbeeld over het al geldende boerkaverbod en het voorstel van het nu demissionaire kabinet om toezicht te houden op onder andere islamitische weekendscholen.

Politici krijgen van Baldewsingh het advies om te bedenken of zulke plannen en wetten wel echt nodig zijn en om de grondwettelijke bezwaren “serieus te nemen”. In de gesprekken met verkenner Ronald Plasterk ging het ook geregeld over grondwettelijke bezwaren. Pieter Omtzigt (NSC) ziet die vooral in het partijprogramma van de mogelijke coalitiepartner PVV, waarin onder meer wordt gepleit voor een verbod op de Koran en moskeeën. Hij wil dat Geert Wilders duidelijk maakt wat de partijleider van de radicaal-rechtse partij bedoelt met zijn belofte om zulke voorstellen “in de ijskast” te zetten.

Jaarlijks zet Baldewsingh in zijn Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme op een rij welke problemen hij ziet en doet hij aanbevelingen om deze op te lossen. Hij beoordeelt de uitvoering van de meeste voorstellen die hij vorig jaar deed tegen moslimdiscriminatie met een oranje stoplicht. De politie en gemeentelijke discriminatiemeldpunten moeten moslimdiscriminatie bijvoorbeeld beter registreren volgens de coördinator. Hij benoemt wel dat het ministerie van Binnenlandse Zaken hier een onderzoek naar is gestart.

De PVV vindt overigens dat Baldewsingh “een ander baantje” moet zoeken, valt te lezen in haar partijprogramma.