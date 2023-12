Gökmen T. veroordeeld voor geweld in gevangenis, geen extra straf

De rechtbank in Rotterdam heeft tramschutter Gökmen T. dinsdag veroordeeld voor een poging tot moord op een gevangenisbewaarder in de Rotterdamse gevangenis De Schie. De rechtbank legde hem geen extra celstraf op. Het Openbaar Ministerie had tien jaar geëist.

De 42-jarige Utrechter is al tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de aanslag die hij pleegde in maart 2019 in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Vier mensen kwamen hierbij om het leven, zes anderen raakten gewond. “Een nadere strafoplegging dient geen redelijk doel meer”, oordeelde de rechtbank.

T. zit zijn levenslange celstraf uit in De Schie. Daar stak hij in februari 2021 een bewaker in zijn hals met een met een koperen leiding die hij uit zijn koelkast had gesloopt. Het slachtoffer werd geraakt in zijn rechterwang en oor.

Volgens de rechtbank is sprake van een moordpoging, omdat het maken van het wapen planning vergde en de verdachte erover heeft nagedacht.