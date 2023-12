Kabinet trekt 280 miljoen euro uit voor kwetsbare wijken

Er gaat 280 miljoen euro naar de verbetering van wijken in twintig gemeenten, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De miljoenen gaan naar 38 projecten en zijn bedoeld voor sloop en nieuwbouw, het ombouwen van panden naar woningen en het verduurzamen van gebouwen. Het geld komt ten goede aan ongeveer 13.000 woningen, aldus het ministerie.

Bijna 28 miljoen euro gaat naar het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Ook wordt ongeveer 28 miljoen euro toegekend aan Amsterdam Nieuw-West en Heerlen Noord. Verder gaat er geld naar Arnhem Oost (26,6 miljoen euro), Den Haag Zuidwest (19,3 miljoen euro) en de Geresstraat in Venlo.

“In de meest kwetsbare wijken van Nederland staat de kwaliteit van woningen en de leefomgeving onder druk”, zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken). Met het geld wil hij voorkomen dat “bewoners op achterstand komen te staan” en de veiligheid van de wijken verbeteren.

Het geld is afkomstig uit het Volkshuisvestingsfonds, waar in totaal 600 miljoen euro voor is uitgetrokken. Voor deze ronde wilden zo’n zestig projecten aanspraak maken op in totaal 480 miljoen euro. In februari volgend jaar kunnen zij zich aanmelden voor de volgende subsidieronde.