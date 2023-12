Meerdere Europese landen verhoogden dreigingsniveau al

Meerdere Europese landen hebben onlangs het dreigingsbeeld bijgesteld naar een hoger niveau, onder meer door de oorlog in Gaza en koranverbrandingen in verschillende landen. Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stelt het dreigingsbeeld in Nederland dinsdag bij van niveau 3, een aanzienlijke dreiging, naar niveau 4, een substantiële dreiging.

Op 16 oktober stelde het Belgische Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) het dreigingsbeeld bij door de aanslag in Brussel waarbij drie mensen werden gedood. De vermeende dader had op sociale media steun betuigd voor Islamitische Staat. Het OCAD hanteert vier niveaus en stelde het dreigingsbeeld bij van niveau 2, een gemiddelde dreiging, naar niveau 3, een ernstige dreiging. Dat beeld is niet meer veranderd. Redenen die het OCAD aandraagt zijn de “spanningen naar aanleiding van het geëscaleerde conflict in het Midden-Oosten” en koranverbrandingen in bijvoorbeeld Zweden.

In Frankrijk geldt momenteel het hoogste niveau wat betreft terroristische dreigingen. Het Franse Secretariaat-generaal voor Nationale Defensie en Veiligheid hanteert het zogeheten Vigipirate-systeem en telt drie niveaus. Het niveau werd van “risico op een aanval” op 13 oktober opgehoogd naar “acute dreiging” na het steekincident in Arras waarbij een man werd gedood en drie anderen gewond raakten. De verdachte had trouw gezworen aan Islamitische Staat.

Het Duitse Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), een overheidsinstantie die zich buigt over de bescherming van de rechtsstaat in Duitsland, spreekt van een verhoogd risico op een terroristische aanslag in Duitsland. Het BfV waarschuwde eind november dat een hoger dreigingsniveau geldt, met name door de oorlog in Gaza. De Duitse instantie stelt dat de situatie in Gaza veel mensen aangrijpt, en kan leiden tot radicalisering van mensen die emotioneel worden geraakt. Het BfV spreekt van een sterkere dreiging uit de jihadistische, militante pro-Palestijnse en rechts-extremistische hoek en waarschuwt voor geweld tegen de Joodse gemeenschap. Rechts-extremisten maken volgens het BfV ook gebruik van de situatie om geweld tegen moslims en migranten aan te wakkeren.

Israël stelde het reisadvies voor Israëli’s naar het buitenland begin december bij. Volgens de Israëlische Veiligheidsraad is er in veel landen, waaronder ook Nederland, sprake van een toegenomen dreiging richting mensen van Israëlische en Joodse komaf en mensen met een joodse geloofsovertuiging.