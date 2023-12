NCTV waarschuwt voor ‘reële kans’ terreuraanslag in Nederland

Het risico op een terroristische aanslag in Nederland is toegenomen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt dat er een “reële kans” is op een aanslag. Daarom is het dreigingsniveau verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel), het op een na hoogste niveau, schrijft hij in zijn jongste dreigingsbeeld.

Onder meer onder invloed van het opgelaaide conflict in het Midden-Oosten en koranverbrandingen in diverse landen is het aantal oproepen tot aanslagen door jihadistische organisaties toegenomen. Recente aanslagen in omringende landen laten volgens de NCTV zien dat aan deze oproepen ook gehoor wordt gegeven.

Het is voor het eerst in vier jaar dat het dreigingsniveau zo hoog is. De organisatie schrijft dat de afgelopen periode “extra veiligheidsmaatregelen” zijn genomen, maar doet hier verder geen mededelingen over.

In Frankrijk geldt al het hoogste dreigingsniveau sinds medio oktober, toen een docent werd doodgestoken op een school in Arras. Enkele dagen later werden twee Zweedse voetbalsupporters slachtoffer van een aanslag in Brussel. Vorige week nog stierf in Parijs een Duitse toerist door een steekpartij met terroristisch motief.

De NCTV wijst daarnaast op recente aanhoudingen in Duitsland waarmee volgens de autoriteiten daar aanslagen op kerstmarkten zijn voorkomen. Ook in Nederland zijn dit jaar mensen opgepakt die worden verdacht van het maken van concrete plannen om aanslagen te plegen.

Deze arrestaties tonen volgens de NCTV aan dat jihadisten bereid zijn geweld te plegen en daar voorbereidingen voor treffen. Maar ze laten ook zien “dat de Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten terrorisme kunnen onderkennen en aanslagen kunnen verijdelen”.

Naast de dreiging vanuit jihadistische hoek is volgens de NCTV “de dreiging vanuit het rechts-extremisme en anti-institutioneel extremisme onverminderd aanwezig”. Bij beide groepen speelt de online wereld “een relatief grote rol als het gaat om verspreiding van propaganda, netwerkvorming en het opdoen van nieuwe contacten”. Op internet zijn bovendien meer haatberichten gericht aan Joden en mensen in de lhbti-gemeenschap, merken de onderzoekers.

Het valt de NCTV ook op dat met name jonge extremisten lang niet altijd vanuit een ideologie overgaan tot geweld. Een deel zoekt juist een geschikte ideologie bij “al bestaande geweldsfantasieën”.

In december 2019 werd het dreigingsniveau in Nederland door de NCTV verlaagd van 4 naar 3.