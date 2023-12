Nu ook Babette van Veen, Renee Fokker en Kees Boot in ’40-45, de musical’

De musical 40-45 krijgt een sterrencast. Nadat eerder bekend is geworden dat Soy Kroon, Dorian Bindels, Gaia Aikman en Niniane Everaert de hoofdrollen vertolken, is producent Studio 100 verheugd te melden dat ook Babette van Veen, Renée Fokker en Kees Boot in deze iconische productie te zien zullen zijn.

De voorstelling bestaat uit spectaculaire scènes met veel special effects. 40-45, de Musical gebruikt een bijzonder technisch concept met rijdende tribunes en geluid via individuele koptelefoons. Dit zorgt ervoor dat het publiek op een unieke manier meegezogen wordt in het verhaal.

Om dit grootse concept te kunnen huisvesten wordt de locatie in de Midden Nederland Hallen in Barneveld helemaal passend gemaakt voor de voorstelling. Op alle vlakken zal 40-45, de Musical een uitzonderlijke productie worden.

‘Kees neemt de rol van de vader voor zijn rekening, terwijl Babette en Renée de rol van de moeder zullen delen,’ vertelt Studio 100 CEO Anja van Mensel. ‘Zij spelen de ouders van de broers, vertolkt door Dorian en Soy, die in het verhaal tegenover elkaar komen te staan. We zijn heel blij dat deze drie bijzonder getalenteerde goede acteurs ‘ja’ hebben gezegd.’

Voor Babette van Veen en Kees Boot is het niet vreemd dat ze samen spelen als echtpaar. De afgelopen jaren zijn zij als stel al in Goede Tijden Slechte Tijden te bewonderen. ‘Ik heb ontzettend veel zin om met Kees in 40-45 te gaan spelen,’ laat Babette van Veen weten. ‘Wij hebben een heel goede klik. Ik verheug me erop om de rol van moeder, die ziet dat haar twee zoons van elkaar verwijderd raken, uit te diepen. Als moeder wil je toch je familie bij elkaar houden. Ik heb zelf twee zoons en moet er niet aan denken dat mijn jongens zo tegen over elkaar komen te staan.’

OVER 40-45, DE MUSICAL

De Tweede Wereldoorlog is voor ons land een zwarte bladzijde in de geschiedenis en heeft op een ingrijpende manier zijn stempel gedrukt op onze samenleving. Het is een tragedie die nooit vergeten mag worden. Studio 100 gaat daarom deze spectaculaire en intense voorstelling naar Nederland brengen.

40-45, de Musical gaat op 21 september 2024 in première in Midden Nederland Hallen in Barneveld.