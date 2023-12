Rotterdammer niet terug de cel in voor maken kinderporno in Nepal

Een 74-jarige man uit Rotterdam is dinsdag veroordeeld voor het maken en bezitten van kinderporno. De man maakte beelden van naakte kinderen in Braziliƫ en Nepal, bekende hij tijdens zijn strafzaak in de rechtbank in Rotterdam.

De rechtbank legde de Rotterdammer een celstraf op van twee jaar, waarvan vijftien maanden voorwaardelijk. Hij zat reeds negen maanden in voorarrest. “We vinden het niet meer passend om u terug te sturen naar de gevangenis”, zei de rechter. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

“Ik heb dingen gedaan die ik niet had mogen doen en ik wist dat ook. Ik droeg voor mezelf argumenten aan om het goed te praten. Daar ben ik in therapie heftig mee geconfronteerd”, zei Joannes S. over zijn beelden die hij in BraziliĆ« en Nepal maakte van naakte zwemmende jongens in de rivier. Hij verleidde en manipuleerde ze met snoepjes en presentjes om voor zijn camera te poseren, vertelde hij de rechters.

S. maakte niet alleen beelden van tieners als ze aan het spelen waren, maar ook als ze zichzelf of elkaar betastten. “Fotograferen was voor mij een manier om om te gaan met mijn geaardheid. Ik heb een voorkeur voor jonge jongens, die niet door de maatschappij wordt geaccepteerd.”

De man werd in juni 2019 aangehouden na aankomst op Schiphol. Een toerist uit Nieuw-Zeeland had over hem geklaagd bij een meldpunt. De Nederlander zou zich in Nepal verdacht hebben gedragen tegenover kinderen. Op de computer van de man vond de politie naast zijn eigen beelden ook kinderpornografisch materiaal die de man downloadde van internet.

De man zat aanvankelijk vast voor misbruik met een destijds 13-jarige jongen in Nepal, maar stond daar niet voor terecht. Hij ontkent dat hij zijn slachtoffers fysiek aanraakte. Het onderzoek in Nepal heeft volgens het OM niet geleid tot sluitend bewijs om misbruik in Nepal hard te maken. Vandaar dat gekozen is hem alleen te vervolgen voor het materiaal dat op gegevensdragers is aangetroffen.