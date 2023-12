Rutte: Nederland zal zich onthouden bij VN-stemming over Gaza

Nederland zal bij de stemming in de VN over een staakt-het-vuren zich zo goed als zeker onthouden van stemming, zei demissionair minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer. Een staakt-het-vuren zou het recht op zelfverdediging van Israël schaden, zei hij.

De Algemene Vergadering van de VN stemt later dinsdag in New York over de resolutie. De Nederlandse positie kan nog veranderen, zei Rutte. “Maar ik denk niet dat dat zal gebeuren.” De resolutie bevat volgens hem geen veroordeling van Hamas en erkent het recht op zelfverdediging van Israël niet.

Ook moet Israël zijn afschrikking in de regio herstellen. Anders komt mogelijk het voortbestaan van Israël in gevaar, zei Rutte. Hij pleit wel voor humanitaire gevechtspauzes en veel meer hulp aan Gaza. Dat heeft hij dinsdag opnieuw telefonisch aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu laten weten.

VN-topman António Guterres pleit voor een onmiddellijk staakt-het-vuren om humanitaire redenen. De VS spraken eerder hun veto uit in de Veiligheidsraad toen daar een resolutie voorlag voor een direct bestand. De verwachting is dat de Algemene Vergadering van de VN de resolutie wel zal steunen.

Het is de tweede keer dat Nederland zich onthoudt van stemming in de VN over een staakt-het-vuren in Gaza. Die kuststrook wordt sinds de aanval van Hamas meer dan twee maanden geleden bijna voortdurend gebombardeerd door Israël. Daarbij vielen volgens autoriteiten in Gaza al meer dan 18.000 doden. Ruim 1 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen.

Kati Piri (GroenLinks-PvdA) zei “sprakeloos” te zijn over het Nederlandse standpunt. Ook D66, Volt, SP, Partij voor de Dieren en DENK vinden dat Nederland voor de resolutie moeten stemmen. Volgens Rutte is de resolutie niet evenwichtig en zal de stemverklaring van Nederland bij de stemming “stevig” zijn.