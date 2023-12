Senaat geeft voor 1 februari duidelijkheid over spreidingswet

De Eerste Kamer wil dat er voor 1 februari duidelijkheid is over de spreidingswet asielzoekers. De senaat gaat het wetsvoorstel op 16 januari plenair behandelen en stemt er een week later over. Dat heeft de commissie immigratie en asiel van de Eerste Kamer dinsdag besloten. Het is nog steeds niet duidelijk of een meerderheid van de Eerste Kamer met het politiek gevoelige wetsvoorstel gaat instemmen.

Doel van de wet is volgens het kabinet een eerlijke en gelijkmatige verdeling van asielzoekers over alle gemeenten. Vooral rechtse partijen zien niets in de wet, vooral omdat gemeenten uiteindelijk kunnen worden gedwongen asielzoekers op te nemen, als zij blijven weigeren. Met de wet hoopt het kabinet dat de huidige opvangproblemen tot het verleden gaan behoren.

Een aantal fracties in de Eerste Kamer, tegenstanders van de wet zoals JA21, PVV en Forum voor Democratie, probeerde dinsdag onder de datum voor plenaire behandeling uit te komen. Zij willen meer tijd krijgen om aanvullende vragen te stellen en de antwoorden daarop te analyseren.

Partijen als VVD, D66, SP en GroenLinks-PvdA wilden daar niets van weten. “Het duurt allemaal al veel te lang”, verzuchtte Tiny Kox (SP). “Ook gezien de ellende die we elke dag zien in Ter Apel.”

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel barst geregeld uit zijn voegen.