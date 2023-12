Aantal opgenomen coronapatiënten bijna op hoogste punt van jaar

Ziekenhuizen behandelen momenteel 916 mensen die het coronavirus hebben opgelopen. Dat is net iets onder het hoogste punt van dit jaar. Op 8 maart waren in totaal 927 mensen opgenomen. Dat jaarrecord kan in de komende dagen worden verbroken.

Ziekenhuizen zien de laatste week ineens veel coronapatiënten binnenkomen. In de afgelopen zeven werkdagen zijn gemiddeld 156 mensen per dag opgenomen. Dat is de hoogste instroom sinds eind maart, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er zijn ook coronapatiënten die het ziekenhuis verlaten, doordat ze voldoende zijn opgeknapt of doordat ze zijn overleden. Maar die aantallen vallen in het niet bij de instroom. Daardoor is de totale bezetting binnen twee weken bijna verdubbeld, van 505 naar 916 mensen.

Het LCPS meldt niet of de mensen vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen, of dat ze andere klachten hadden en toevallig besmet bleken. Ongeveer 95 procent van de opgenomen patiënten ligt op de verpleegafdeling, wat betekent dat hun klachten relatief mild zijn. Maar intensive cares krijgen. het ook snel drukker. Daar liggen nu bijna vijftig coronapatiënten.

In april vorig jaar waren er voor het laatst meer dan duizend coronapatiënten in de ziekenhuizen.