ActionAid en CARE missen bereidheid rijke landen om te betalen

ActionAid en CARE, organisaties tegen armoedebestrijding, missen bij veel rijke landen op de VN-top in Dubai de bereidheid tot financiële toezeggingen. De eerste organisatie vindt dat de uitkomst van de klimaattop “veel sterker” had kunnen zijn als die toezeggingen wel waren gedaan.

Een woordvoerster van ActionAid zegt dat de animo van de wereld voor klimaatactie weliswaar aanzienlijk is toegenomen, maar dat “de bereidheid om te betalen achterblijft”. Er zijn volgens haar financiële toezeggingen van rijke landen nodig om een fossielvrije toekomst voor lage-inkomenslanden mogelijk te maken.

De woordvoerster zegt verder dat de ogen nu gericht zijn op onderhandelingen over klimaatfinanciering tijdens de klimaattop van volgend jaar in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. De top van dit jaar heeft er voor haar voor gezorgd dat instellingen “ontmoedigd” worden om te investeren in “activa die binnenkort niets meer waard zullen zijn”. “Maar er moet nog veel meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat we onze toekomst echt kunnen financieren.”

Ook CARE Nederland vindt dat het akkoord tekortschiet in de “broodnodige financiële steun voor klimaatadaptatie” in kwetsbare landen. Klimaatproblematiek is voor veel mensen in dit soort landen “een kwestie van leven of dood, vooral voor vrouwen en meisjes”. CARE vindt dat rijke landen het komende jaar met een “concreet plan moeten komen om hun beloften na te komen en financiering op te schalen”.

Het woensdagochtend bereikte klimaatakkoord bevat voor het eerst een expliciete vermelding over het verminderen van fossiele brandstoffen. Landen worden in het akkoord opgeroepen tot “een transitie weg van fossiele brandstoffen” in energiesystemen.