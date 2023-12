Commerciële huisartsenketen Centric Health weer goed bereikbaar

De commerciële huisartsenketen Centric Health in Zuid-Holland heeft geregeld dat zijn praktijken overdag weer goed bereikbaar zijn voor spoedgevallen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had de keten in april opdracht gegeven om de bereikbaarheid te verbeteren. Die zogenoemde aanwijzing stopt nu dit is gebeurd.

Centric Health had acht vestigingen in de provincie Zuid-Holland. Tijdens een inspectie bleek dat mensen overdag op meerdere momenten de praktijk niet konden bellen, ook niet voor spoedgevallen. Patiënten kregen ook niet altijd te horen wat ze moesten doen als er een spoedgeval was wanneer de praktijk dicht was. Twee van de acht vestigingen, in Rotterdam en Pijnacker, vallen nu niet meer onder Centric. De zes andere locaties hebben de bereikbaarheid beter geregeld.

Het van oorsprong Ierse Centric Health is een van de commerciële bedrijven die zich in de afgelopen jaren op de huisartsenzorg hebben gestort. Bij zulke ketens hebben mensen vaker onlineafspraken. Er zijn klachten dat de ketens niet goed bereikbaar zijn, en ook dat ze niet helpen bij huisartsenposten in ziekenhuizen.