Eerdmans: VVD laat rechtse kiezer in de steek door te gedogen

De VVD laat de rechtse kiezer in de steek met het voornemen alleen als gedoogpartner een rechts kabinet mogelijk te maken, vindt Kamerlid Joost Eerdmans van JA21. VVD-voorvrouw Dilan Yeşilgöz vindt dat het zetelverlies bij de verkiezingen gedogen rechtvaardigt. Die “riedel” snijdt volgens Eerdmans geen hout. “Want de VVD heeft vaker verloren en toch het landsbelang gediend”, zei hij tijdens het debat over de verkiezingsuitslag.

Dat de VVD al voorafgaand aan de gesprekken met de verkenner heeft aangegeven om alleen te willen gedogen, viel de rechtse kiezer volgens Eerdmans “rauw op het dak”. Voor een samenwerking is volgens hem hoe dan ook vertrouwen nodig. En Yeşilgöz kan naar zijn mening het beste laten zien dat hier sprake van is door in een kabinet te gaan zitten.

“Ik zie onze positie niet veranderen”, zei de VVD-leider toen hier op door werd gevraagd. “Wij zijn geen plucheplakkers, wij zorgen dat we vanuit de inhoud het verschil maken.” Eerdmans en ook Chris Stoffer (SGP) vinden dat de VVD verantwoordelijkheid moet nemen door bewindslieden te leveren. De andere partijen waarmee de VVD mogelijk samen gaat werken – namelijk PVV, NSC en BBB – hebben allemaal geen kabinetservaring.

“Lever alstublieft een aantal goede bewindslieden aan het kabinet straks”, vroeg Stoffer aan Yeşilgöz. Hij hoopt op een rechts kabinet.