GroenLinks-PvdA ook samen met één lijst bij Europese verkiezingen

GroenLinks en PvdA gaan meedoen met een gezamenlijke lijst en verkiezingsprogramma bij de Europese Parlementsverkiezingen van juni volgend jaar. Een grote meerderheid ziet dit zitten, melden de fracties woensdag. Bij de afgelopen landelijke verkiezingen deden de linkse partijen ook al mee onder een lijst.

Het aandeel leden per partij dat instemde met het plan is nagenoeg gelijk aan elkaar, met 87,4 procent van de stemgerechtigde GroenLinks-leden en 88,8 procent bij de PvdA. De animo bij GroenLinks lijkt overigens wel wat afgenomen, in juli was nog 92 procent van de leden voor een gezamenlijke lijst voor de Tweede Kamer.

PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent vindt het “van groot belang” dat de linkse partijen elkaar versterken, omdat volgens haar ook in Europa de invloed van radicaal-rechtse partijen toeneemt.

De standpunten van GroenLinks-PvdA worden na de verkiezingen ingebracht bij de Groenen en de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten. Ook de Europarlementariërs van de linkse samenwerking worden dan verdeeld over die twee Europese fracties.