Jimmy Dijk wordt de nieuwe fractieleider van de SP, zo heeft de partij bekendgemaakt. Jimmy Dijk neemt die rol over van Lilian Marijnissen, die vorige week haar vertrek bekendmaakte na flink zetelverlies bij de verkiezingen. Dijk is unaniem gekozen door de leden van zijn fractie.

De nieuwe fractieleider groeide op in het Noord-Groningse Oldenzijl en verhuisde later naar de stad Groningen, waar hij sociologie studeerde en SP-raadslid werd. Tegelijkertijd werkte Dijk in een kartonfabriek in Hoogkerk. Lid van de Tweede Kamer is hij pas sinds april, toen hij Maarten Hijink opvolgde.

Van Dijk zegt dat hij komende tijd veel gesprekken wil voeren. “Ik ga mensen opzoeken, meer dan anders. Mensen uitnodigen die het ook niet met ons eens zijn.” Volgens Van Dijk is dat ook een antwoord op de dalende lijn die de SP de afgelopen jaren liet zien. “We moeten nog beter gaan luisteren naar wat exact speelt, waarom ze niet denken dat de SP het op dit moment waar kan gaan maken.”

Wat hij concreet anders gaat doen dan zijn voorganger kon Van Dijk nog niet zeggen. “Ik weet ongeveer twee dagen dat ik de nieuwe fractieleider van de SP word. Geef me alsjeblieft ook even de tijd om daar op te komen.”

Eén suggestie biedt Dijk al wel: “Ik heb heel veel mensen gesproken, met name in de wijken waar de SP van oorsprong groot is, die hebben gezegd: het mag wel een tandje harder. En daarom zeg ik: Wij moeten de komende tijd duidelijker maken dat wij staan voor werkende mensen.”