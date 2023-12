Kamer stemt nog niet over VVD-motie over spreidingswet

De Tweede Kamer stemt woensdagavond niet over een omstreden oproep van de partijen die momenteel praten over kabinetsdeelname om de behandeling van de spreidingswet in de Eerste Kamer voorlopig uit te stellen. VVD-leider Dilan Yesilgöz liet voor aanvang van de stemmingen weten dat de motie op een later moment in stemming wordt gebracht.

Zij gaf daarvoor als reden dat GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans gevraagd had om een oordeel van het kabinet over de oproep, die in de Kamer tot boze reacties leidde. De spreidingswet, bedoeld om asielzoekers beter over het land te kunnen verdelen, is eerder al aangenomen in de Tweede Kamer en wacht nu op behandeling in de senaat. Een meerderheid voor het voorstel daar is nog onzeker.