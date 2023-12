Kindertelefoon: veel bezorgde telefoontjes na verkiezingsuitslag

Kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar klopten in de week van de verkiezingen zestig keer aan bij De Kindertelefoon om hun zorgen en vragen rondom de verkiezingsuitslag te bespreken. Normaal gesproken gaat het om enkele gesprekken per week over politiek, de hulplijn spreekt dan ook van een “piek”.

De Kindertelefoon meldt dat kinderen belden en chatten met zorgen over de consequenties die de uitslag voor henzelf of klasgenoten heeft. Volgens Roline de Wilde, directeur van De Kindertelefoon, ging dit bijvoorbeeld om kinderen met een migratieachtergrond en om queer jongeren.

Ook wilden kinderen praten over meningsverschillen met klasgenoten en ouders, en de ingewikkeldheden die daarbij komen kijken. “Ze hebben het gevoel dat ze extra moeten opletten met wat ze zeggen, of zijn ontevreden over de verkiezingsuitslag”, licht de directeur toe.

Verder deelden kinderen en jongeren op het forum van De Kindertelefoon hun mening over de verkiezingsuitslag met elkaar, en spraken ze ook over wat zij gestemd zouden hebben als ze oud genoeg waren geweest, en waarom.

De supportlijn van De Kindertelefoon voor jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar had het in de verkiezingsweek ook drukker dan normaal met gesprekken over de politiek, meldt de stichting. “Onze vrijwilligers merken dat de politieke situatie bij kinderen en jongvolwassenen die contact zoeken veel zorgen oproept en het vaak oplucht wanneer ze hier in vertrouwen over kunnen praten”.

Een woordvoerder van de stichting laat weten dat het om een eenmalige piek ging gelijk na de verkiezingsuitslag, die nu weer voorbij is.

Bij de scholierenverkiezingen, die in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen werden gehouden, was de PVV de winnaar. Die uitslag kwam dus overeen met de verkiezingsuitslag van de landelijke verkiezingen. Als het aan de scholieren lag, waren respectievelijk FVD en VVD daarna de grootste partijen geworden.