Nederland en Zuid-Korea gaan ook militair samenwerken

Nederland en Zuid-Korea gaan ook op militair gebied samenwerken. Dat is afgesproken tijdens het tweedaagse staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol. Eerder was al bekend geworden dat de banden op het gebied van halfgeleiders worden aangehaald.

Het is een verdere verdieping van het strategische partnerschap dat beide landen vorig jaar overeenkwamen, zei demissionair premier Mark Rutte tijdens een persconferentie met Yoon. Ook de coöperatie op nucleair, cultureel, economisch en wetenschappelijk gebied moet naar een hoger plan worden getild.

Beide landen willen onder andere op veiligheidsgebied meer informatie uitwisselen. Ook op het terrein van kunstmatige intelligentie en cyber gaat in de toekomst intensiever worden samengewerkt. Nederland wil al langer zijn militaire aanwezigheid in het oosten van Azië verstevigen onder meer door er om het jaar een marineschip naartoe te sturen.

Zuid-Korea is een van de vier NAVO-partners in de regio. De veiligheid van Europa en het oosten van Azië is nauw met elkaar verweven, aldus Yoon. Een crisis in een van de regio’s verstoort direct de bevoorradingslijnen. Door verdieping van de relatie zijn dergelijke crises sneller op te lossen, zei hij.

Nederland en Zuid-Korea zijn belangrijke handelspartners. Vorig jaar ging het volgens Rutte om zo’n 14 miljard euro. Het is het eerste staatsbezoek van een Zuid-Koreaanse president sinds beide landen ruim zestig jaar geleden diplomatieke banden aangingen. De relatie is nooit beter geweest, benadrukten beide leiders.

Op het gebied van halfgeleiders willen beide landen een alliantie aangaan met het oog op de groeiende Chinese concurrentie. Yoon bezocht dinsdag chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Toen kwam naar buiten dat ASML en het Zuid-Koreaanse concern Samsung circa 700 miljoen euro willen stoppen in de bouw van een nieuw onderzoekscentrum in Zuid-Korea.