Omtzigt wil geen debat meteen na gesprekken over grondwet

Onder meer GroenLinks-PvdA en D66 willen dat de Tweede Kamer wordt ingelicht over de resultaten van de gesprekken die PVV, VVD, NSC en BBB gaan voeren over de grondwet. En dan moet daarover een debat worden gevoerd vóórdat deze partijen verder gaan praten. Ze hielden NSC-leider Pieter Omtzigt voor dat de scheidslijn tussen de twee delen nu niet duidelijk is en ze zijn bezorgd dat de twee trajecten door elkaar gaan lopen. “Een pas op de plaats is dan nodig”, zei D66-leider Rob Jetten.

Omtzigt snapt de behoefte aan informatie, maar zegde dit niet toe. Hij zal “erop toezien dat de twee trajecten gescheiden en navolgbaar zijn”. Hij wees erop dat de conclusies in het verslag van de informateur komen, maar wel gelijk de inventarisatie begint op hoofdlijnen. Omtzigt zegt dat dit achterelkaar in het formatieproces zit en vindt dat er “een verstandige weg is afgesproken”. Bij de inventarisatie gaat het volgens hem nog niet over onderhandelingen op inhoud.

Het staat de Kamer volgens hem wel vrij om een debat te voeren over de democratische rechtsstaat. Omtzigt wees erop dat de Kamer al eerder heeft gezegd hier jaarlijks een debat over te gaan voeren.