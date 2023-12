Opnieuw explosie in Vlaardingen, nu bij garage

Bij een garage in Vlaardingen is in de nacht van dinsdag op woensdag een ontploffing geweest. De deur van de garage in de Wilhelminastraat is ontzet, ook een naastgelegen woning raakte beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen.

In de nacht van maandag op dinsdag rond middernacht was er ook een explosie in de Zuid-Hollandse stad, bij een woning aan de Gretha Hofstralaan, die flink beschadigd raakte. Een uur later werd een 26-jarige Rotterdammer aangehouden voor de explosie. Bij hetzelfde pand werd afgelopen zaterdag een verdacht pakketje met hoogstwaarschijnlijk een explosief ontdekt. Dat werd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onschadelijk gemaakt.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de nieuwe explosie.