Risicoanalyse wordt verplicht voor benoeming van bestuurders

Voordat een nieuwe bestuurder in een gemeente, provincie of waterschap wordt benoemd, moet straks een risicoanalyse worden gemaakt. Deze verplichting wordt opgenomen in een nieuwe wet die minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken (BZK) wil invoeren.

De meeste provincies, gemeenten en waterschappen kijken nu al naar mogelijke risico’s en kwetsbaarheden van kandidaat-bestuurders zoals zakelijke belangen en nevenfuncties. Met de Wet bevorderen integriteit gaat die vrijwilligheid eraf. Naast het verplicht stellen ervan, regelt de wet ook waar in ieder geval naar moet worden gekeken en de manier waarop die risicoanalyse moet worden uitgevoerd.

In de wet is ook opgenomen dat bestuurders geen financiƫle belangen mogen hebben die botsen met hun taak. Van een bestuurder wordt verwacht vanuit zijn ambt het algemeen belang te behartigen. Bepaalde financiƫle belangen kunnen onverenigbaar zijn met zijn of haar functie.

“Een goed en betrouwbaar openbaar bestuur op alle niveaus in Nederland is het hoogste goed”, vindt demissionair minister De Jonge. “Dat vraagt ook om duidelijke spelregels die helpen daarvoor te zorgen.”

Het wetsvoorstel bevorderen integriteit legt regels vast voordat een bestuurder wordt benoemd. Het ministerie werkt ook aan richtlijnen voor besturen en bestuurders als de integriteit van een al benoemde bestuurder ter discussie staat.

Het voorstel van De Jonge wordt voorgelegd aan de beroeps- en belangenverenigingen in het openbaar bestuur en aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook anderen kunnen tot 16 februari online reageren op het voorstel.