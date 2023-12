Rutte: Hongarije is met eisen op EU-top aan verkeerde adres

Hongarije hoeft er niet op te rekenen dat het op de EU-top de financiële wensen ingewilligd krijgt die het land verbindt aan de goedkeuring van Europese hulp voor Oekraïne. Daar gaat de top niet over en “daar kun je helemaal geen besluiten over nemen”, zegt premier Mark Rutte.

Hongarije verzet zich al weken luidruchtig tegen het plan om nog eens 50 miljard euro uit te trekken voor Oekraïne. Bijna alle andere lidstaten vinden dat juist broodnodig. Doordat Boedapest geen enkele opening voor een compromis bood, begonnen ze echter te vrezen dat de top donderdag in Brussel in een fiasco zou eindigen. Daarom reageerden EU-diplomaten opgelucht toen de rechterhand van premier Viktor Orbán er dinsdag op zinspeelde dat Hongarije zijn verzet zou kunnen staken in ruil voor het alsnog uitkeren van bevroren EU-subsidies aan zijn land.

Woensdag gaf de Europese Commissie al ruim 10 miljard aan geblokkeerde EU-subsidies voor Hongarije vrij. Maar de EU-leiders hebben aan de eisen van Boedapest geen boodschap, aldus Rutte bij aankomst in Brussel. “Het zal allemaal wel. Maar het lastige is natuurlijk, dat staat niet op onze agenda. Dus dat kun je op deze top niet bespreken.” Hij ziet dan ook “geen link” tussen de onderhandelingen op de top over de hulp aan Oekraïne en de Hongaarse wensen.