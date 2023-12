SP maakt nieuwe fractievoorzitter bekend

De SP maakt om 09.00 uur in Nieuwspoort bekend wie Lilian Marijnissen opvolgt als fractievoorzitter van de socialisten. Zij kondigde afgelopen weekend na bijna zes jaar partijleiderschap haar vertrek aan omdat de SP opnieuw zetels verloor bij de afgelopen landelijke verkiezingen. Marijnissen vindt dat de socialisten “een nieuw gezicht” nodig hebben.

Als opvolger van partijleider Emile Roemer moest Marijnissen vanaf haar aantreden in 2017 continu nederlagen incasseren. Zo verloren de socialisten onder haar leiding vijf zetels bij de landelijke verkiezingen van 2021, en bij die afgelopen Tweede Kamerverkiezingen nog eens vier. Ook bij de meest recente verkiezingen voor de Provinciale Staten en Gemeenteraad wist de SP niet aan zetels te winnen.

Marijnissen zwaait niet alleen af als partijleider, maar ook als Kamerlid. Zij nam dinsdag afscheid in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Over haar opvolger liet de fractie nog niks los, maar dit moet iemand zijn die momenteel voor de SP in de Kamer zit. Zo kan Sandra Beckerman de nieuwe fractievoorzitter worden, zij maakte vooral naam als voorvechter voor de mensen die de dupe zijn van de gaswinning in Groningen. Maar ook het relatief nieuwe Kamerlid Jimmy Dijk maakt een goede kans.

Nu Marijnissen vertrekt komt één van de vijf zetels vrij, en die zal logischerwijs worden ingevuld door de nummer 6 op de lijst Sarah Dobbe. Zij werkte de afgelopen jaren al als voorlichter van de SP-fractie. Zij zal op korte termijn worden geïnstalleerd. De andere Kamerleden van de SP zijn Bart van Kent en Michiel van Nispen.